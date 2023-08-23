

Нацвлишвили: Официальные ведомства должны незамедлительно отреагировать на заявление Медведева

23.08.2023 13:26





«Официальные ведомства должны незамедлительно и очень четко отреагировать на это заявление Медведева, я жду заявления МИД, а также заявления высших политических должностных лиц», — заявила член «Лело» Анна Нацвлишвили.



Речь идет о заявлении, в котором Дмитрий Медведев сказал: «Идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России по-прежнему популярна. Это может быть осуществлено, если на это возникнут веские причины».



По словам Нацвлишвили, «Грузия выбрала евроатлантический курс, и очень печально, что в этот исторический момент заявления спикеров Грузии и России тревожно и позорно совпадают».



«В такой ситуации мы, как правило, видим молчаливую «Грузинскую мечту», когда они на любое дружеское и партнерское заявление незамедлительно отвечают с отличием. Теперь мне интересно, какова непосредственная позиция государственных ведомств и «Грузинской мечты» относительно этого совершенно неприемлемого заявления. Что касается дат, я хотела бы напомнить России и каждому её представителю, что Россия уже два столетия борется против независимости и территориальной целостности Грузии, пытается переписать историю так, как будто все началось только в 2008 году или в 90-х годах, это почерк российской политики. Хотя мир хорошо знает начало этой истории, и мы, грузины, прекрасно знаем, что Евросоюз еще вообще не был создан, когда Россия боролась против независимости Грузии, территориальной целостности и автокефалии Церкви, которая была аннулирована наряду с государственностью Грузии. Это факт, который не смогут перечеркнуть никакие заявления Медведева и других. Грузия выбрала евроатлантический курс, и очень печально, что в этот исторический момент заявления спикеров Грузии и России тревожно и позорно совпадают», — заявила Нацвлишвили.







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