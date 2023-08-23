

Сарджвеладзе: Заявление Медведева относительно Абхазии и т.н. Южной Осетии категорически неприемлемо

23.08.2023 13:39





Согласно заявлению члена парламентского большинства Михаила Сарджвеладзе, заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева относительно Абхазии и Цхинвальского региона (оккупированные Россией территории Грузии) категорически неприемлемо.



Речь идет о заявлении, в котором Дмитрий Медведев сказал: «Идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России по-прежнему популярна. Это может быть осуществлено, если на это возникнут веские причины».



По словам Михаила Сарджвеладзе, Грузия никогда не смирится с оккупацией своих территорий и сможет вернуть территории мирным путем.



Михаила Сарджвеладзе спросили, какова будет реакция власти на данное заявление.



«В связи с этим реагированием является большая приверженность заявленной политике, которая предполагает использование мирных рычагов и путей для восстановления территориальной целостности Грузии. Рано или поздно эта идея может быть осуществима, потому что такова историческая справедливость, территориальная целостность Грузии обязательно будет восстановлена», — заявил Михаил Сарджвеладзе.







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