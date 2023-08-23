

Скончался постоянный представитель Программы развития ООН в Грузии Ник Бересфорд

23.08.2023 14:23





Скончался постоянный представитель Программы развития ООН (UNDP) в Грузии Ник Бересфорд. Об этом сообщила ПРООН, выразив соболезнования его семье.



«Его непоколебимая приверженность ценностям Организации Объединенных Наций оказала глубокое влияние на работу Программы развития Организации Объединенных Наций.



Он верил в преодоление бедности и был самым счастливым, когда посещал семьи и общины, жизнь которых изменилась благодаря Программе развития ООН», — указано в заявлении организации.



Как отметили в UNDP: «За два года, проведенных в Грузии, Ник Бересфорд заслужил всеобщую любовь, доверие и уважение. Его смирение и щедрость оставили неизгладимый след в сердцах членов команды Программы развития ООН в Грузии».

Бересфорд возглавил представительство UNDP в Грузии в 2021 году. До этого он работал в Камбодже, в Бангладеше, Сомали и Восточном Тиморе, а также в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.



«Для желающих попрощаться с Ником Бересфордом книга соболезнований будет открыта 24 и 25 августа с 10:00 до 18:00 в Доме ООН (ул. Р. Эристави, 9, Тбилиси)», — отмечает UNDP.







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