

Член «Силы народа»: Мы не допустим украинизации Грузии

23.08.2023 15:53





Мы не допустим украинизации Грузии. Многие государства видят свой интерес в войне в Украине, чему приносится в жертву украинское государство, - так отвечает депутатов парламентского большинства, член «Силы народа» Гурам Мачарашвили на заявление замглавы председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.



В частности, Мачарашвили говорит об «интересах» других государств и заявляет, что многие государства используют войну в Украине в собственных интересах.



«Однозначно могу сказать, что ни заявление государственного должностного лица России, ни какого-либо другого государства не изменит той позиции, что мы не допустим украинизации Грузии. Прямо можно сказать, что многие государства видят свой интерес в войне в Украине, чему, к сожалению, приносятся в жертву украинское государство, украинский народ, украинская экономика и т.д.



Естественно, мы не допустим украинизации Грузии, какие бы провокационные, оскорбительные заявления не делались Медведевым, либо другими должностными лицами Российской Федерации или других государств. Мы, разумеется, осудим это, соответственно ответим, но не поддадимся на провокацию, предполагающую всякий факт или заявление направленные на то, чтобы в Грузии произошла украинизация. Мы этого не допустим», - заявил Мачарашвили.



По заявлению замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии.



По его словам, Москва не хочет повторения истории 2008 года. Он уточнил, что Россия готова решать проблемы за столом переговоров согласно Уставу ООН.



«Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания — медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», — подчеркнул он.



Медведев призвал Запад перестать пытаться влиять на политику Грузии.





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