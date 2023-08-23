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Манджгаладзе: Заявление Медведева еще раз подтвердило, что России не нужен повод
23.08.2023 16:06
«Все заявления «Грузинской мечты» об обвинении предыдущей власти в развязывании войны являются ложью. Заявление Медведева еще раз подтвердило, что России не нужен повод», — заявил член «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
Манджгаладзе задали вопрос о заявлении заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором он говорит: «идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России по-прежнему популярна. Это может быть осуществлено, если на это возникнут веские причины».
По словам Пааты Манджгаладзе, «всегда будет риск нападения со стороны России, но этот риск страхует Запад, НАТО и Евросоюз».
«России не нужен повод. Главная угроза для России – это грузинский народ и грузинское государство. Поэтому, пока существует грузинское государство, всегда будет риск нападения, но этот риск страхует Запад, НАТО и Евросоюз, так же, как сегодня защищена Эстония с полуторамиллионным населением, границу которой не проскочит и мышь», — заявил Паата Манджгаладзе.
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