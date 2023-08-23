

Германия упрощает получение гражданства

23.08.2023 17:10





Правительство ФРГ одобрило закон, об упрощенном получении гражданства. За него теперь должен проголосовать Бундестаг, пишет УНН со ссылкой на СМИ.



После длительных дискуссий коалиция «Светофор» согласилась на базовую реформу законодательства о гражданстве, впоследствии это подтвердило Федеральное министерство внутренних дел. Теперь проект будет представлен в Бундестаг, пишет Tagesschau.



Согласно новому закону, который еще должен одобрить Бундестаг, получить паспорт можно будет уже через 5 лет проживания в Германии (вместо нынешних 8 лет), а в случае "особых интеграционных достижений", таких как хорошие языковые навыки, волонтерская работа или очень хорошие результаты работы, натурализация может быть возможна через три года (сейчас это 6 лет).



Отказываться от других гражданств при этом не требуется. При этом для тех, кто совершал преступления на почве расизма или антисемитизма, приобретение гражданства ФРГ будет невозможным, отмечает DW.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





