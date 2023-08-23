

Россия закупает авиазапчасти и сиденья для унитазов в обход санкций – Reuters

23.08.2023 17:26





Российские авиакомпании с мая прошлого года по июнь 2023 года закупили в обход санкций запчасти на сумму не менее $1,2 млрд. Об этом сообщает Reuters.



Оборудование варьировалось от предметов первой необходимости для поддержания летной пригодности до обычных запасных частей, таких как кофеварки, телефонные трубки бортпроводников и сиденья для унитазов.



Согласно таможенным записям, детали попали в Россию через посредников в таких странах, как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай и Кыргызстан.



Сумма в $1,2 млрд занижает общую стоимость авиационных запчастей, импортируемых за рассматриваемый период Reuters, поскольку она включает только поставки, предназначенные непосредственно для российских авиакомпаний или их подразделений по техническому обслуживанию, а не детали самолетов, присланные другим компаниям в России.



Глава московского авиационного аналитического центра "АвиаПорт" Олег Пантелеев заявил агентству, что российские авиакомпании "решили проблему" работы в условиях западных санкций.



"Сначала был шок, никто не знал, что делать... Через два-три месяца были найдены новые каналы поставок, а через шесть-девять месяцев появилось немало альтернатив, что позволило снизить цены и сроки поставки", – рассказал Пантелеев.



По данным Росстата, в июне российские авиакомпании перевезли 10,1 млн пассажиров по сравнению с 8,87 млн в июне 2022 года и 11,1 млн в июне 2021 года.



После вторжения России в Украину страны Запада ввели санкции, которые, в частности, затронули и российский транспортный сектор. Они предусматривают запрет на продажу России воздушных судов и запчастей к ним. После этого российские перевозчики столкнулись с отказом в сотрудничестве Airbus и Boeing, производителей моторов и компонентов.





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