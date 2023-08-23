

Саломе Зурабишвили обратилась к участникам Крымской платформы

23.08.2023 18:30









«Верю, что Грузия получит статус кандидата и снова присоединится к Украине и Молдове на общем пути европейской интеграции. Мы не должны позволить России поверить в то, что она может компенсировать свои потери в Украине другими достижениями», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем обращении к участникам Крымской платформы.



«Эта война еще раз продемонстрировала глобальную важность региона, укрепив аргумент о том, что Черное море действительно является неотъемлемой частью европейской стабильности и безопасности – моря, которое не может быть подчинено той силе, которая готова ради своих собственных милитаристских амбиций поставить под угрозу морскую безопасность и помешать свободному транзиту и глобальным поставкам продовольствия.



Эта война еще раз показывает, что стабильность и безопасность Европы недостижимы, если все это не распространится на весь континент Европы – от Лиссабона до Тбилиси. Это также показывает, что деоккупация всех территорий является абсолютной предпосылкой мира и стабильности, что заставит Россию отказаться от имперского поведения, которое станет единственной стабильной основой для новой и здоровой архитектуры европейской безопасности», — заявила Саломе Зурабишвили.



По словам президента Грузии, поскольку Украина стоит перед конфликтом такого масштаба, невиданного на континенте со времен Второй мировой войны, Европа продолжит демонстрировать непоколебимую поддержку и единство Украине, что она делает с февраля 2022 года.



«Это единство и решения важны для победы Украины и не менее решающие для будущей безопасности Грузии и Молдовы.



Уважаемый президент Зеленский, я хотела бы еще раз выразить свою веру в то, что благодаря упорству вашего народа Украина уже добилась великой победы и выйдет полным победителем из этой варварской войны, вернет себе свои территории и станет опорой завтрашней безопасной и процветающей Европы. Грузия будет с вами так же, как и сейчас. Да здравствует независимая Украина!», — заявила Саломе Зурабишвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





