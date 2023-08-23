

Зурабишвили: Украина уже достигла великой победы и выйдет полностью победителем из этой варварской войны

23.08.2023 19:31





Эта война [в Украине] еще раз показывает, что стабильность и безопасность Европы недостижимы, если все это не распространится на весь континент Европы, от Лиссабона до Тбилиси, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем обращении на саммите Крымской платформы.



По ее словам, нельзя позволить России поверить в то, что она может компенсировать свои потери в Украине другими достижениями.



«Для меня большая честь вновь присоединиться к вам в этот решающий день и выразить свою полную поддержку и солидарность от имени Грузии и грузинского народа.



Эта война является продолжением неизменных попыток России, которые соответствуют исторической реальности разделения соседей, оккупации, завоеваний, угроз и имперских сил.



Эта война еще раз показывает, что стабильность и безопасность Европы недостижимы, если все это не распространится на весь европейский континент, от Лиссабона до Тбилиси. Это также показывает, что деоккупация всех территорий является абсолютной предпосылкой для мира и стабильности, что заставит Россию отказаться от имперского поведения, что станет единственной стабильной основой для новой и здоровой архитектуры европейской безопасности.



Поскольку Украина сталкивается с конфликтом невиданного масштаба, которого не было на континенте со времен Второй мировой войны, Европа продолжит демонстрировать свою непоколебимую поддержку и солидарность с Украиной, как она это делает с февраля 2022 года. Это единство и решения важны для победы Украины и не менее важны для будущей безопасности Грузии и Молдовы. Наш народ на фоне новой волны давления, угроз и многосторонних провокаций (что равносильно гибридной войне) продемонстрировал четкую решимость еще более усилить путь европейской интеграции страны и остаться приверженной своей единственной перспективе.



Таким образом, я верю, что Грузия получит статус кандидата и снова присоединится к Украине и Молдове на общем пути европейской интеграции. Нельзя позволить России поверить в то, что она может сбалансировать свои потери в Украине другими достижениями в других местах.



Дорогой президент Зеленский, я хотел бы еще раз выразить свою веру в то, что благодаря упорству вашего народа Украина уже достигла великой победы и выйдет полностью победителем из этой варварской войны, вернет себе свои территории и станет опорой завтрашней безопасной и процветающей Европы. Грузия будет с вами так же, как есть сейчас. Да здравствует независимая Украина!» - заявила президент Грузии.





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