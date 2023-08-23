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МИД Грузии: Заявление Дмитрия Медведева является продолжением оккупационной политики
23.08.2023 20:06
Заявление Дмитрия Медведева на 15-ю годовщину Августовской войны является продолжением политики оккупации Россией территорий Грузии, очередной попыткой нарушения суверенитета и территориальной целостности, — заявили в департаменте печати и информации МИД Грузии. в комментарии.
«На 15-ю годовщину августовской войны 2008 года заявление заместителя секретаря Совета безопасности России является продолжением политики Российской Федерации по оккупации территорий Грузии, очередной попыткой нарушения суверенитета и территориальной целостности.
Призываем Российскую Федерацию уважать основополагающие принципы и нормы международного права и выполнять Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года», — говорится в комментарии департамента печати и информации МИД Грузии.
Кроме того, как отметили в МИД, Грузия твердо придерживается политики мирного разрешения конфликта, мирной деоккупации грузинских территорий, примирения и мирного сосуществования разделенного в результате войны населения.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил: «Идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России по-прежнему популярна, она может быть реализована, если для этого будет веская причина».
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