

Николя Саркози: Владимир Путин был виновен в войне 2008 года в Грузии и виновен сегодня в Украине

24.08.2023 10:25





По заявлению бывшего президента Франции Николя Саркози, Владимир Путин в войне 2008 года виновен Путин.



«Вопрос отношений между Европой и Россией — это вопрос, который насчитывает столетия и веками затрагивает многих наших потомков. Я знаю, что Владимир Путин был виновен в Грузии и что он виновен сегодня в Украине», — заявил Саркози в интервью местным СМИ.



Экс-президент Франции ответил на вопросы вокруг его заявлений в интервью журналу Le Figaro на прошлой неделе о войне в Украине. В интервью Le Figaro Саркози отметил, что единственный способ остановить войну в Украине — это дипломатия. По его словам, «Россия — сосед Европы и, несмотря на разногласия, Европа и Россия нужны друг другу».



Французские СМИ пишут, что в последние несколько дней бывший глава государства стал объектом критики за свои высказывания. Французские политики обвинили Николя Саркози в мягкости по отношению к России и Владимиру Путину.







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