

С 1 сентября 2023 года к экзамену на водительские права добавятся вопросы, связанные с технической исправностью машины

24.08.2023 10:56





С 1 сентября 2023 года к квалификационным требованиям второго этапа практического экзамена на право управления транспортным средством добавятся вопросы, связанные с технической исправностью транспортного средства. Данные вопросы утверждены приказом министра внутренних дел N598.



Как пояснили в Агентстве обслуживания МВД Грузии, для экзамена на право управления транспортным средством категории "В" определены 20 вопросов, откуда кандидату в водители будут даны 2 задания. Экзаменуемый сможет ответить на вопросы посредством визуального показа или устного/свободного изложения.



По их же данным, если кандидат на получение водительских прав не сможет выполнить данное ему задание, это будет считаться легкой ошибкой.



Помимо этого изменения, с 1 сентября текущего года практическая часть экзамена на водительские права станет двухэтапной для транспортных средств категорий «С» и «D» и подкатегорий «С1» и «D1».



«Согласно изменениям, после успешного прохождения первого этапа практического экзамена (площадка) кандидат в водители перейдет на второй этап, который предполагает сдачу экзамена в условиях реального дорожного движения», - сообщили в ведомстве.



Напомним, практические экзамены на право управления транспортными средствами категорий «В» и «ВЕ» стали двухэтапными с 25 апреля 2022 года.





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