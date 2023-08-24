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Гарибашвили поздравил граждан Грузии с Днем Конституции
24.08.2023 11:00
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравляет граждан с Днем Конституции.
Как отмечается в заявлении премьер-министра, этот день является моментом единения, что еще раз подтверждает общее решение построить светлое будущее — единую, мирную, сильную, развитую Грузию.
«Конституция Грузии – наш договор друг с другом и с государством – основанный на определяющих ценностях великой истории и культуры. В то же время в нем обозначены новые цели и задачи прогресса, развития страны и народа в современную эпоху.
Этот день является моментом единения, который еще раз подтверждает наше общее решение строить светлое будущее — единую, мирную, сильную, развитую Грузию», — отмечается в заявлении Ираклия Гарибашвили.
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