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Гарибашвили поздравил граждан Грузии с Днем Конституции


24.08.2023   11:00


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравляет граждан с Днем Конституции.

Как отмечается в заявлении премьер-министра, этот день является моментом единения, что еще раз подтверждает общее решение построить светлое будущее — единую, мирную, сильную, развитую Грузию.

«Конституция Грузии – наш договор друг с другом и с государством – основанный на определяющих ценностях великой истории и культуры. В то же время в нем обозначены новые цели и задачи прогресса, развития страны и народа в современную эпоху.

Этот день является моментом единения, который еще раз подтверждает наше общее решение строить светлое будущее — единую, мирную, сильную, развитую Грузию», — отмечается в заявлении Ираклия Гарибашвили.


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