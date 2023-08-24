

Члены группы дружбы парламента Грузии с парламентом Японии находятся с официальным визитом в Японии

24.08.2023 11:34





Члены группы дружбы парламента Грузии с парламентом Японии находятся с официальным визитом в Японии под руководством председателя комитета по внешним связям Николоза Самхарадзе.



Согласно информации, распространенной на официальной странице в Facebook члена делегации, председателя комитета по делам диаспоры и Кавказа парламента Грузии Беки Одишария, члены делегации проводят важные встречи с представителями японского парламента, правительства и грузинской диаспоры.



«В рамках визита председатель парламентского комитета по делам диаспоры и Кавказа Бека Одишария встретился с вице-министром иностранных дел Японии Юми Ешикава. Встреча прошла в дружеской атмосфере. Стороны выразили уважение друг к другу и стремление к дальнейшему углублению сотрудничества в различных сферах.



Бека Одишария ознакомил вице-министра с многовековым стремлением грузинского народа к полноправному членству в европейской семье, побеседовал о текущей европейской интеграции и других демократических процессах в Грузии.



«Одишария поблагодарил Юми Ешикава за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за готовность помочь и за теплое гостеприимство», — отмечается в информации.





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