

В День независимости Украины здания евроинститутов были освещены в цвета украинского флага

24.08.2023 12:16





В связи с Днем независимости Украины здания Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента в Брюсселе были подсвечены в сине-желтых цветах.



«Синий, как небо Украины, желтый, как ее поля. В День независимости Украины украинский флаг освещает нашу штаб-квартиру в Брюсселе. Мы почтим храбрых украинцев, которые борются за будущее своей страны», - говорится в заявлении Еврокомиссии.



«Здание Европейского совета освещено сине-желтыми цветами как символ нашей решительной поддержки Украины», - написал в соцсети президент Европейского совета Шарль Мишель.



«Украинский флаг освещает нашу штаб-квартиру в Брюсселе. Мы отдадим дань уважения храбрым украинцам, которые борются за будущее своей страны», - заявила президент Европарламента Роберта Метсола.





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