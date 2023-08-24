|
|
|
Министр иностранных дел Бельгии побывала на линии российской оккупации
24.08.2023 13:05
Министр иностранных и европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институтов Королевства Бельгия Аджа Лабиб 23 августа побывала в селе Одзиси, расположенном близ линии оккупации.
По данным МИД Грузии, представитель Грузии в ЕС Вахтанг Махароблишвили и представитель Службы государственной безопасности предоставили министру иностранных дел Бельгии информацию о сложной гуманитарной ситуации на месте.
«23-24 августа 2023 года в рамках регионального визита Грузию посетила министр иностранных и европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институтов Королевства Бельгия Аджа Лабиб.
В рамках визита Аджа Лабиб провела встречу с министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили как с глазу на глаз, так и в расширенном формате», - отмечается в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна