

Министр иностранных дел Бельгии побывала на линии российской оккупации

24.08.2023 13:05





Министр иностранных и европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институтов Королевства Бельгия Аджа Лабиб 23 августа побывала в селе Одзиси, расположенном близ линии оккупации.



По данным МИД Грузии, представитель Грузии в ЕС Вахтанг Махароблишвили и представитель Службы государственной безопасности предоставили министру иностранных дел Бельгии информацию о сложной гуманитарной ситуации на месте.



«23-24 августа 2023 года в рамках регионального визита Грузию посетила министр иностранных и европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институтов Королевства Бельгия Аджа Лабиб.



В рамках визита Аджа Лабиб провела встречу с министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили как с глазу на глаз, так и в расширенном формате», - отмечается в информации.





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