

МИД Грузии поздравляет Украину с Днем независимости

24.08.2023 13:46





Министерство иностранных дел Грузии поздравляет Украину с Днем независимости и выражает ей поддержку.



«От всего сердца поздравляем Украину с Днем независимости! Грузия солидарна с Украиной и остается верным сторонником ее суверенитета и территориальной целостности. Грузия желает украинскому народу мира и благополучия», - говорится в заявлении МИД Грузии, опубликованном в Twitter.



Напомним, сегодня Украина отмечает 32-ю годовщину независимости.





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