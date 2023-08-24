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МИД Грузии поздравляет Украину с Днем независимости
24.08.2023 13:46
Министерство иностранных дел Грузии поздравляет Украину с Днем независимости и выражает ей поддержку.
«От всего сердца поздравляем Украину с Днем независимости! Грузия солидарна с Украиной и остается верным сторонником ее суверенитета и территориальной целостности. Грузия желает украинскому народу мира и благополучия», - говорится в заявлении МИД Грузии, опубликованном в Twitter.
Напомним, сегодня Украина отмечает 32-ю годовщину независимости.
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