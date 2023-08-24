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Президент Грузии поздравляет украинский народ с Днем независимости


24.08.2023   14:59


Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет украинский народ с Днем независимости и заявляет, что Грузия вместе с Украиной празднует День ее независимости.

«Уважаемый господин президент, дорогие украинские друзья, Грузия сегодня вместе с вами отмечает День вашей независимости. Грузия хочет вместе с вами отпраздновать вашу независимость, за которую вы так храбро боретесь полтора года. Мы вместе отметим день вашей победы. Поздравляю вас с Днем независимости!», - заявила президент Грузии.

Напомним, сегодня Украина отмечает 32-ю годовщину независимости.


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