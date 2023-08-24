

Сарджвеладзе: Грузия остается в режиме односторонней дружбы с Украиной

24.08.2023 15:13





Сегодня со стороны властей Украины нет того отношения к Грузии, которое нам хотелось бы иметь - Грузия остается в режиме односторонней дружбы, - заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.



Он поздравил Украину с Днем независимости. Что касается вопроса, почему на мероприятии нет делегации из Грузии и получили ли они приглашение, Сарджвеладзе заявляет, что выдвигать обвинения в адрес Украины или выслушивание с их стороны неверных обвинений не соответствует интересам грузино-украинских отношений и он воздерживается от ответа на этот вопрос.



«Мы прямо говорим, что вопрос присутствия или отсутствия там конкретных лиц желательно анализировать в другом контексте. Сегодня со стороны властей Украины нет того отношения к Грузии, которое хотелось бы иметь любому человеку, который является болельщиком и объявляет приоритетом грузино-украинские отношения. К сожалению, такова реальность. Что касается самого мероприятия, как выясняется, приглашены президенты, так запланировано, что вызвало приглашение или не приглашения конкретного состава, конкретных лиц, наверное, это должно быть второстепенно. Что касается содержания, то самое главное, что мы от всей души и сердца поздравляем всю Украину с Днем независимости и желаем ей как можно быстрее суметь нейтрализовать все те риски, которые угрожают ее суверенитету и независимости. Это важная задача, приоритет и остается важным и для Грузии. Грузия, похоже, остается в режиме односторонней дружбы, как это назвали в свое время», - заявил Сарджвеладзе.





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