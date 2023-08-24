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Алиев не встретится с главой МИД Бельгии из-за ее проармянской позиции - СМИ
24.08.2023 16:58
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не встретится с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб из-за ее проармянской позиции.
Как пишет государственное информационное агентство Азербайджана Trend.az, Ильхам Алиев обычно встречается с министрами иностранных дел всех стран, посещающих Азербайджан, однако, по данным издания, на этот раз такая встреча не состоится.
Согласно разъяснению Trend.az, Лабиб, посетившая памятник геноциду армян в Армении, «на встречах с министром иностранных дел и премьер-министром этой страны еще раз продемонстрировала свою проармянскую позицию и высказала необоснованные претензии в адрес Азербайджана».
Визит в регион министра иностранных дел Бельгии Хаджи Лабиб начался 22 августа. Сначала она посетила Армению, а 23 августа — Грузию.
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