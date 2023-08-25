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Дональд Трамп освобожден из тюрьмы под залог в размере 200 000 долларов США
25.08.2023 10:51
Экс-президент США Дональд Трамп в четверг вечером покинул тюрьму в Атланте после того, как ему предъявили более десятка обвинений в уголовных преступлениях в рамках широкомасштабного уголовного дела, связанного с попытками бывшего президента отменить свое поражение на выборах 2020 года в Джорджии, передает «Голос Америки».
Трамп приземлился в Атланте около 19:00 и прибыл в тюрьму примерно через час. Спускаясь по трапу своего частного самолета, экс-президент, одетый в белую рубашку и красный галстук, помахал рукой и поднял большой палец вверх.
Процесс формального ареста Трампа был завершен за 20 минут. У него взяли отпечатки пальцев и сфотографировали.
Сотрудники тюрьмы внесли бывшего президента в список заключенных и присвоили ему номер - P01135809. В документе, опубликованном на сайте тюрьмы округа Фултон, говорится, что рост Трампа составляет 190 см, вес – 97,5 кг. Сразу после ареста экс-президент был освобожден под залог в размере 200 тысяч долларов.
Кортеж Трампа покинул тюрьму примерно через 20 минут и направился в аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте, где его ждал частный самолет, который доставит экс-президента обратно в его имение в Нью-Джерси.
Десятки сторонников, размахивая транспарантами с именем Трампа и американскими флагами, собрались у здания тюрьмы, чтобы приветствовать бывшего президента.
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