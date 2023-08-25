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Тбилисская телевышка была подсвечена в цвета государственного флага Украины
25.08.2023 11:18
Украина сегодня празднует 32-ю годовщину независимости. Как сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси, в связи с национальным праздником Украины тбилисская телевышка была подсвечена цветами государственного флага Украины.
Кроме того, мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравил украинский народ с Днем независимости и пожелал ему процветания и территориальной целостности.
«Поздравляю нашего друга Украину и героический народ с Днем независимости Украины. Пусть ваша борьба принесет победу, независимость и мир! Желаю Украине территориальной целостности и процветания!» — заявил Каха Каладзе.
Государственная независимость была провозглашена в Украине 24 августа 1991 года.
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