

Тбилисская телевышка была подсвечена в цвета государственного флага Украины

25.08.2023 11:18





Украина сегодня празднует 32-ю годовщину независимости. Как сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси, в связи с национальным праздником Украины тбилисская телевышка была подсвечена цветами государственного флага Украины.



Кроме того, мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравил украинский народ с Днем независимости и пожелал ему процветания и территориальной целостности.



«Поздравляю нашего друга Украину и героический народ с Днем независимости Украины. Пусть ваша борьба принесет победу, независимость и мир! Желаю Украине территориальной целостности и процветания!» — заявил Каха Каладзе.



Государственная независимость была провозглашена в Украине 24 августа 1991 года.







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