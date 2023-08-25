

МИД Грузии оповестил украинскую сторону о 6 застрявших на грузино-российской границе украинцах

25.08.2023 12:36





МИД Грузии реагирует на сообщение о гражданах Украины, находящихся в буферной зоне на Верхнем Ларсе. Во внешнеполитическом ведомстве заявляют, что оповестили о происходящем временного поверенного в делах Украины в Грузии Александра Шульгу:



«Временный представитель Украины поблагодарил грузинскую сторону за предоставленную информацию и сотрудничество. По его словам, у лиц находящихся у границы Грузии, отбывавших наказание в местах лишения свободы, есть внутренние паспорта Украины, однако необходимо их идентифицировать и получить разрешения в соответствующих органах Украины, что требует дополнительного времени. Как отметил дипломат, он проинформирует столицу об этом факте и будет ждать их указаний», — говорится в сообщении МИД Грузии.



Напомним, что в ночь с 16 на 17 августа грузинские пограничники не впустили на территорию Грузии шестерых украинцев, хотя все планировали проехать через Грузию транзитом. Пятеро из шести — это бывшие заключенные из Херсонской области, которых российские силовики при отступлении вывезли в Россию досиживать сроки. И еще один — украинец, который въехал в Россию и попал в фильтрационный лагерь, а теперь освободился и пытается покинуть страну, пишет агентство «Новости-Грузия».



Пока правозащитники бьются, пытаясь решить вопрос, на трех километрах нейтральной зоны между российским и грузинским КПП разворачивается триллер — украинцев пытаются забрать российские силовики.



«К ним в буферную зону зашли российские силовики и пытались его забрать, но наши парни его не отдали, подняли крик. Прибежали грузинские пограничники. Там как раз была смена, хорошо к нашим относящаяся. Они помогли этого парня отбить и сказали держаться ближе к их пункту, куда российские пограничники не имеют права заходить», – рассказывает мать одного из застрявших на Верхнем Ларсе.



Пока правозащитники решают вопрос, украинцев пытаются забрать российские силовики, сообщает «Новая Газета Европа».





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