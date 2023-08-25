

Саакашвили: я очень горжусь нашими грузинами в Украине

25.08.2023 12:39





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил Украину с Днем независимости и напомнил какую роль в развитии этого государства в последние годы играли грузины:



«Грушевский – первый президент Украины, окончил Тбилисскую классическую гимназию. «Революция роз» оказала важное влияние на «Оранжевую революцию».



После того, как я прибыл на Майдан в 2014 году (во время событий Майдана погибли двое грузин), вместе со мной в Киев приехал настоящий грузинский десант. Идеи Кахи Бендукидзе имели огромное влияние. Его именем названа одна из главных улиц в центре Киева. Решающую роль в создании новой полиции Украины сыграли Эка Згуладзе и Хатия Деканоидзе, ставшая первой главой Национальной полиции Украины. Георгий Вашадзе вместе с местным грузином Леваном Парцхаладзе построили в центре Киева первый аналог грузинского Дома юстиции и создали модель под названием «Готово».



Мы все участвовали в создании прозрачной системы госзакупок для всей Украины, которая получила название «Прозоро».



Леван Варшаломидзе принимал активное участие в строительстве Мариуполя и привлечении инвестиций. На самом деле батумизация Мариуполя была проектом Левана, и если бы не эти события, сегодня Мариуполь был бы совсем другим.



Гога Цхакая – одна из успешных и центральных фигур в проведении реформ в Украине в различных направлениях, таких как: таможня, разрешение на строительство и другие.



Коба Накопия играет особую роль в грузино-украинских отношениях. Своими инициативами и предпринятыми шагами Коба еще больше укрепляет тесные, дружеские отношения между народами двух стран.



Гия Лорткипанидзе практически с нуля сформировал украинскую контрразведку. Дато Лорткипанидзе, будучи заместителем генерального прокурора Украины, расследовал самое резонансное дело в истории Украины и арестовал прокурора города Киева и еще нескольких высокопоставленных прокуроров.



Гизо Углава учредил Антикоррупционную службу Украины «НАБУ» — следственный институт. После того, как мой давний помощник Симон Кривонос возглавил эту службу, «НАБУ» стало творить чудеса на антикоррупционном поприще. Например, были арестованы председатель Верховного суда, мэр Одессы и многие другие высокопоставленные лица.



Конечно, мы всегда должны помнить о наших военных. Я горжусь тем, что еще один мой помощник, Георгий Купарашвили, сыграл решающую роль в создании «Азова» и даже сегодня, после серьезного ранения, вернулся в дело.



С 2014 года более 70 грузин пожертвовали собой за Украину и, следовательно, за Грузию. Вся Украина знает Грузинский легион и Мамуку Мамулашвили.



В расследовании военных преступлений России украинские власти возложили главную функцию на Зураба Адеишвили.



Так что некогда посыпать голову пеплом! Грузины должны научиться гордиться другими грузинами!



Я очень горжусь нашими грузинами в Украине, а вы?» — пишет в Facebook Михаил Саакашвили.



Источник: SOVA

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