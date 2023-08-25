|
|
|
Глава МИД Грузии встретился с новым послом Королевства Нидерландов
25.08.2023 14:22
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили провел ознакомительную встречу с новым послом Королевства Нидерландов Мелине Аракелян.
Илья Дарчиашвили поздравил голландского дипломата с началом дипломатической миссии в Грузии и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.
На встрече были отмечены существующие дружественные и партнерские отношения между Грузией и Королевством Нидерландов, которые в последнее время динамично развиваются как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.
В рамках встречи особое внимание было уделено процессу евроинтеграции Грузии. Илья Дарчиашвили проинформировал посла о шагах, предпринимаемых Грузией для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, и выразил надежду, что прогресс Грузии и реформы, реализованные в различных направлениях, будут должным образом признаны, что найдет отражение в соответствующем решении о предоставлении стране статуса кандидата в ЕС.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать и еще больше активизировать сотрудничество между двумя странами.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна