

Глава МИД Грузии встретился с новым послом Королевства Нидерландов

25.08.2023 14:22





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили провел ознакомительную встречу с новым послом Королевства Нидерландов Мелине Аракелян.



Илья Дарчиашвили поздравил голландского дипломата с началом дипломатической миссии в Грузии и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.



На встрече были отмечены существующие дружественные и партнерские отношения между Грузией и Королевством Нидерландов, которые в последнее время динамично развиваются как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.



В рамках встречи особое внимание было уделено процессу евроинтеграции Грузии. Илья Дарчиашвили проинформировал посла о шагах, предпринимаемых Грузией для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, и выразил надежду, что прогресс Грузии и реформы, реализованные в различных направлениях, будут должным образом признаны, что найдет отражение в соответствующем решении о предоставлении стране статуса кандидата в ЕС.



По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать и еще больше активизировать сотрудничество между двумя странами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





