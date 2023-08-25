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Глава МИД Грузии встретился с новым послом Королевства Нидерландов


25.08.2023   14:22


Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили провел ознакомительную встречу с новым послом Королевства Нидерландов Мелине Аракелян.

Илья Дарчиашвили поздравил голландского дипломата с началом дипломатической миссии в Грузии и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече были отмечены существующие дружественные и партнерские отношения между Грузией и Королевством Нидерландов, которые в последнее время динамично развиваются как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

В рамках встречи особое внимание было уделено процессу евроинтеграции Грузии. Илья Дарчиашвили проинформировал посла о шагах, предпринимаемых Грузией для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, и выразил надежду, что прогресс Грузии и реформы, реализованные в различных направлениях, будут должным образом признаны, что найдет отражение в соответствующем решении о предоставлении стране статуса кандидата в ЕС.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать и еще больше активизировать сотрудничество между двумя странами.


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