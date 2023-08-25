|
|
|
Партия «За Грузию» требует расследовать возможную коррупцию в мэрии Тбилиси
25.08.2023 15:16
Члены партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием начать расследование по делу о выдаче мэрией Тбилиси разрешений, в ускоренном порядке, на строительство разных объектов в столице:
«Несмотря на высокий общественный интерес, общественное обсуждение не состоялись, заинтересованные стороны - градостроители, архитекторы, искусствоведы, сейсмологи, геологи, транспортники - не получили возможности включиться в процесс, что является частью политической коррупции и комплексного плана «мечты» по фальсификации выборов», - заявил член партии Георгий Шарашидзе на брифинге.
Напомним, что оппозиция тбилисского городского собрания заявила о том, что мэрия Тбилиси августе представила на утверждение сакребуло несколько проектов. В общем речь идет о застройке 2 миллионов квадратных метров Тбилиси, сообщила представитель фракции «Единое национальное движение» Анна Гоголадзе:
«Важно то, что за строительством стоят высокопоставленные чиновники «Грузинской мечты» и приближенные к ним лица, что вызывает легитимные вопросы, касающиеся возможной политической коррупции», — сказала оппозиционер.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна