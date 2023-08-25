

Партия «За Грузию» требует расследовать возможную коррупцию в мэрии Тбилиси

25.08.2023 15:16





Члены партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием начать расследование по делу о выдаче мэрией Тбилиси разрешений, в ускоренном порядке, на строительство разных объектов в столице:



«Несмотря на высокий общественный интерес, общественное обсуждение не состоялись, заинтересованные стороны - градостроители, архитекторы, искусствоведы, сейсмологи, геологи, транспортники - не получили возможности включиться в процесс, что является частью политической коррупции и комплексного плана «мечты» по фальсификации выборов», - заявил член партии Георгий Шарашидзе на брифинге.



Напомним, что оппозиция тбилисского городского собрания заявила о том, что мэрия Тбилиси августе представила на утверждение сакребуло несколько проектов. В общем речь идет о застройке 2 миллионов квадратных метров Тбилиси, сообщила представитель фракции «Единое национальное движение» Анна Гоголадзе:



«Важно то, что за строительством стоят высокопоставленные чиновники «Грузинской мечты» и приближенные к ним лица, что вызывает легитимные вопросы, касающиеся возможной политической коррупции», — сказала оппозиционер.





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