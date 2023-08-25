

Посол США в Грузии Келли Дегнан провела итоговую пресс-конференцию

25.08.2023 15:51





«В Грузии ведется целенаправленная кампания, направленная на попытку увести страну с европейского пути», заявила на итоговой пресс-конференции посол США в Грузии Келли Дегнан.



«Мы помогаем Грузии продолжить путь прогресса по пути Европы. Большинство граждан Грузии по-прежнему верны этому пути. Мы надеемся, что и в будущем на этом пути будет прогресс. Уже достигнуты значительные, впечатляющие достижения. Мы сотрудничаем со многими министерствами и на местном уровне помогаем в шагах, необходимых Грузии для вступления в Европейский Союз и НАТО. Мы желаем Грузии успехов в этом стремлении. Именно поэтому мы так тесно сотрудничаем с Грузией на протяжении десятилетий».



Посол отреагировала и на критические заявления некоторых политиков, сделанные в адрес Кели Дегнан:



«Политики есть политики, я действительно не принимаю на свой счет ничего, что они говорят обо мне. Я считаю, что есть люди, которые проявляют слишком много эмоций».



Между тем, в ближайшем будущем станет ясно насколько власти Грузии отошли от прозападного пути, продолжила Келли Дегнан:



«Основное внимание должно быть сосредоточено на выполнении работы, есть прописанный путь и шаги, которые необходимо предпринять. Если политики и правительство проследуют по этой дороге, которую им предоставили, и будут следовать инклюзивному процессу, это подтвердит приверженность, которую демонстрируют политические лидеры Грузии – выполнить требования населения и перейти, по крайней мере, к следующему этапу членства в ЕС.



Для выполнения этой сложной работы также требуется политическая смелость, реформы сложны, и все это знают. К сожалению, я считаю, что ведется целенаправленная кампания, направленная на то, чтобы выкопать ямы на пути Грузии в Европейский Союз. Грузины привыкли к этой пророссийской дезинформационной кампании», — сказала Келли Дегнан.



Напомним, что на посту посла США в Грузии Келли Дегнан, которая на этой должности она работает с января 2020 года, заменит Робин Данниган.





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