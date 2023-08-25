

Посол США: Есть прогресс в вопросе прямых авиарейсов между Америкой и Грузией

25.08.2023 15:54





По словам посла США в Грузии Келли Дегнан, есть прогресс в вопросе прямых авиарейсов между Америкой и Грузией. Она отметила, что работа по указанному вопросу ведется уже давно.



«Есть прогресс в отношении прямых рейсов. Работа над этим велась до Ковида. Как вы знаете, во время пандемии Ковида авиационная отрасль, индустрия авиаперевозок изменилась. Модель полностью изменилась, пришлось вернуться к началу, найти авиакомпанию, которая будет заинтересована и начать регулярные полеты в этом направлении. Мы снова работаем. Любой, кто летал в США, подтвердит, насколько хорош был бы прямой рейс между Америкой и Грузией», — заявила Келли Дегнан.



Что касается вопроса Соглашения о свободной торговле с США, по мнению Келли Дегнан, важно, чтобы в данном случае было такое соглашение, которое будет полезно и для Грузии, и для Америки.



«Важно, что это соглашение будет полезным и для Грузии, и для Америки. Даже без Соглашения о свободной торговле между грузинскими и американскими компаниями существуют прекрасные отношения. Американское посольство продвигает эти отношения, пытается связать грузинские компании с представителями американского бизнеса, и у нас это получается. Я надеюсь, что мы увидим больший интерес со стороны американской стороны к инвестициям в Грузию. Мы видим энергокомпании, которые приезжают в Грузию. Заходят логистические компании, компании, работающие в сельскохозяйственном секторе, которые заинтересованы в сотрудничестве с бизнес-кругами Грузии. Это способствует прямым инвестициям в Грузию», — заявила Келли Дегнан.







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