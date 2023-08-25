

Келли Дегнан: Реформы, которые нужно осуществить Грузии, не для ЕС, они для Грузии

25.08.2023 16:39





Реформы, которые нужно осуществить Грузии для выполнения 12 рекомендаций, не для ЕС, они для Грузии. Граждане хотят жить в независимом, свободном, открытом обществе, это заложено в их ДНК, – так посол США в Грузии Келли Дегнан ответила на вопрос «IPN», касающийся динамики выполнения 12 рекомендаций Евросоюза и совместимости Грузии с ценностями ЕС и США.



Как отметила Дегнан, Грузия абсолютно разделяет ценности ЕС и США.



«Грузия абсолютно разделяет те ценности, которые есть у ЕС и США. Как я уже говорила, история и культура Грузии меня действительно впечатляют, то, как долго все это было частью грузинской культуры.



Реформы, которые Грузия нужно осуществить для выполнения 12 рекомендаций, предназначены не для ЕС, а для Грузии. Я уверена, что вы добьетесь успеха на этом пути, потому что это заложено в ДНК граждан Грузии, они хотят жить в независимом, свободном, открытом обществе. Одной из основных, фундаментальных связей, которые у нас есть с Грузией, является непоколебимая поддержка суверенитета и территориальной целостности. А суверенитет означает защиту своей культуры, истории и традиций. Мы хотим помочь Грузии добиться этого. Потому что мы очень уважаем не только то, что вы выполнили на протяжении 30 лет, а и то, что вами выполнено на протяжении 26 веков», — заявила Дегнан.





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