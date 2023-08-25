

Дегнан: Мой совет следующему послу - сохранять внимание на том, что в интересах Грузии

25.08.2023 17:17





Мой совет следующему послу - сохранять внимание на том, что в интересах Грузии. Когда политические лидеры Грузии соберутся вместе и сосредоточат внимание на лучших интересах Грузии, это принесет только пользу этой стране, - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан на пресс-конференции, подытоживающей ее работу на позиции посла.



Как пояснила посол, церковь, культура и традиции Грузии будут лучше защищены в рамках европейской системы.



«Очень интенсивная пропагандистская кампания ведется пророссийскими силами в Грузии и других странах. Они пытаются подорвать мощную поддержку и партнерство, которые есть у Грузии и Америки. Большинство граждан Грузии умеют отличать пропаганду от правды, правду от конспирации и лжи. Я думаю, нужно взглянуть, почему эти люди говорят то, что говорят, когда у них нет фактов, нет информацией, может ими движут другие мотивы. Нужно задаться вопрос, каковы мотивы, стоящие за этим…



Если будет среда для пророссийской пропаганды, которая пытается сбить с толку и разобщить людей, мы можем сохранять фокус на важном. В наилучших интересах Грузии оставаться на европейском пути. Если вы посмотрите на Европу, то увидите конкретные выгоды, рост ВВП, больше рабочих мест, больше образования и больше возможностей – вот что принесет вхождение в Европу. Мы считаем, что граждане Грузии этого заслуживают. И на протяжении веков Грузия ориентировалась на Европу. Я ознакомилась с вашей историей, читала вашу литературу, и ценности, которые мы разделяем, стали более ясными: свобода, независимость, верховенство закона, уважение прав человека – это часть грузинской культуры. Это не ново, это существует уже много веков, оно исходит из истории и традиций. Быть частью ЕС означает большую защиту ваших традиций, большую защиту вашей культуры, вы увидите это, как только посетите страну-члена ЕС. Вы увидите, насколько хорошо сохранились их богатые традиции и история. На самом деле это не под риском. Церковь, уникальная и прекрасная культура Грузии, ее традиции продолжат существовать и будут лучше защищены в рамках европейской системы. Мой совет следующему послу будет тот же, сохранять внимание на том, что важно и в наилучших интересах Грузии. Нам бы хотелось, чтобы это продолжалось. Америка всеми своими усилиями пытается поддержать Грузию, чтобы она стала более устойчивой и стойкой», - отметила посол.





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