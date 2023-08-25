

Вольский: США должны учитывать, что посол не должен делать заявлений, вызывающих потрясения

25.08.2023 18:18





«Это нормально, если у нас противоположное мнение, отличающееся от мнения американского посла, которая считает, что, к примеру, электронные выборы могут быть сфальсифицированы, или когда она призывает общественность включиться в революционный процесс. США должны учитывать, что посол не должен делать заявлений, вызывающих потрясения, - заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, откликаясь на заявление посла США в Грузии Келли Дегнан.



По его словам, разногласия не следует рассматривать как отклонение от западного курса.



Вольский утверждает, что государство сформулировало свою стратегию и выбрало оптимальный вариант, чтобы «физически выжить».



По его же словам, в Америке различные мнения не считаются «аномальным явлением».



Как отметил Волський, США должны учитывать, что посол «не должен делать заявлений, вызывающих потрясения» в Грузии.

«Все, в том числе и США, должны учитывать, что Грузия для них является надежной опорой, и послом не должны делаться заявления, вызывающие расшатывание этой надежной опоры, что мы неоднократно слышали от посла Келли Дегнан. Однако это не является невероятным аномальным явлением для американской демократии, даже если такая словесная полемика, порой острая, не является выражением того, куда направлен внешнеполитический курс Грузии в условиях нынешних властей», - заявил Вольский.



Для справки, на пресс-конференции Келли Дегнан спросили о заявлениях члена «Грузинской мечты» Ираклия Заркуа, на что посол ответила, что она ничего не принимает на свой счет из того, что о ней говорят, и считает, что есть люди, проявляющие излишние эмоции. По ее словам, сейчас проводится целенаправленная кампания, цель которой - подорвать путь Грузии в Евросоюз. «К сожалению, я считаю, что ведется целенаправленная кампания, цель которой - подрыв пути Грузии в Европейский союз. Грузины привыкли к этой пророссийской, дезинформационной кампании, они и раньше бывали свидетелями этого», - отметила Дегнан.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





