

«Национальное движение» покинуло заседание тбилисского сакребуло в знак протеста

25.08.2023 18:20





«Национальное движение» в знак протеста покинуло заседание тбилисского муниципального собрания (сакребуло), на котором обсуждается целесообразность запланированных в столице строек.



«На заседании член «Национального движения» Ираклий Надирадзе заявил, что строительные проэекты, которые планируется осуществить, вредны для столицы, и вместо того, чтобы мэр Тбилиси Каха Каладзе фактически занимался проблемами тбилисцев, он занимается улаживанием проблем депутатов «Грузинской мечты», в том числе – Нино Цилосани.

Наверное, вы задаетесь вопросом, почему так происходит – ответ же таков: Каха Каладзе вместо решения ваших проблем улаживает проблемы Нино Цилосани, главного пропагандиста Рухадзе, представителя «Грузинской мечты» Гочи Энукидзе, и все это на фоне урбанного геноцида, Вместо того, чтобы решать ваши проблемы, Каладзе решает проблемы крестника Ираклия Гарибашвили, чтобы заработать миллионы, решает проблемы российского олигарха», - заявил Ираклий Надирадзе, после чего покинул заседание со своими сокомандниками.



Заявление Надирадзе было встречено иронией и аплодисментами со стороны «Грузинской мечты».



«Пять, пять! Привет Кезере!» - так обратились к Надирадзе члены сакребуло «Грузинской мечты».



«Существует партия глобальной войны, которая не хочет мира», - заявил член «Грузинской мечты» Зураб Абашидзе,

В свою очередь, председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе назвал заявление Ираклия Надирадзе демагогией.





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