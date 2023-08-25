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«Национальное движение» покинуло заседание тбилисского сакребуло в знак протеста
25.08.2023 18:20
«Национальное движение» в знак протеста покинуло заседание тбилисского муниципального собрания (сакребуло), на котором обсуждается целесообразность запланированных в столице строек.
«На заседании член «Национального движения» Ираклий Надирадзе заявил, что строительные проэекты, которые планируется осуществить, вредны для столицы, и вместо того, чтобы мэр Тбилиси Каха Каладзе фактически занимался проблемами тбилисцев, он занимается улаживанием проблем депутатов «Грузинской мечты», в том числе – Нино Цилосани.
Наверное, вы задаетесь вопросом, почему так происходит – ответ же таков: Каха Каладзе вместо решения ваших проблем улаживает проблемы Нино Цилосани, главного пропагандиста Рухадзе, представителя «Грузинской мечты» Гочи Энукидзе, и все это на фоне урбанного геноцида, Вместо того, чтобы решать ваши проблемы, Каладзе решает проблемы крестника Ираклия Гарибашвили, чтобы заработать миллионы, решает проблемы российского олигарха», - заявил Ираклий Надирадзе, после чего покинул заседание со своими сокомандниками.
Заявление Надирадзе было встречено иронией и аплодисментами со стороны «Грузинской мечты».
«Пять, пять! Привет Кезере!» - так обратились к Надирадзе члены сакребуло «Грузинской мечты».
«Существует партия глобальной войны, которая не хочет мира», - заявил член «Грузинской мечты» Зураб Абашидзе,
В свою очередь, председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе назвал заявление Ираклия Надирадзе демагогией.
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