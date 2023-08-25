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Хабеишвили: Вместе с президентом Саакашвили мы обязательно построим аэропорт в Сухуми
25.08.2023 19:42
Гражданин Грузии должен знать одно: Украина победит путинскую Россию, а Грузия мирным путем восстановит свою территориальную целостность, - так отреагировал председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили на заявление абхазских ветеранов, заявивших, что не существует альтернативы независимости Абхазии.
По словам Левана Хабеишвили, он убежден, что в будущем вместе с президентом Саакашвили построит в Сухуми самый большой аэропорт.
«Гражданин Грузии должен знать одно: Украина победит путинскую Россию, и Грузия мирным путем восстановит свою территориальную целостность. В одном я уверен, что да, вместе с президентом Саакашвили мы обязательно построим аэропорт в Сухуми, самый большой аэропорт, и я в этом убежден. Что касается Медведева, Путина и тех людей, которые уже в ближайшем будущем станут прошлым европейской истории, то я уверен, что у них нет перспектив в этом направлении, но мне жаль, что продолжатели Медведева, Путина, Лаврова все еще находятся во власти Грузии», - заявил Леван Хабеишвили.
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