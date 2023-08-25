

Вашадзе: Посол США больше заботилась об интересах Грузии, чем находящаяся у власти политическая сила

25.08.2023 19:57





«Американский посол больше заботилась об интересах Грузии, чем находящаяся у власти политическая сила. В Грузии есть силы, которые хотят помешать пути европейской интеграции и являются распространителями российской дезинформации», — заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



На вопрос о сегодняшнем заявлении Келли Дегнан, Вашадзе ответил: «В Грузии со стороны пророссийских сил проводится интенсивная пропагандистская кампания. Они пытаются подорвать ту сильную поддержку, которую имеют Грузия и США».



Кроме того, по словам Георгия Вашадзе, он согласен с послом в том, что 12 рекомендаций предназначены не для Евросоюза, а для самой Грузии.



«Если бы не Келли Дегнан и ее активная работа, отношения Грузии с Америкой оказались бы в еще худшей и сложной ситуации. У вас есть сила у власти, группировка Гарибашвили-Кобахидзе-Иванишвили, которая делает все, чтобы превратить стратегического партнера страны, сильнейшее государство, которое является вашим другом, во врага. Наоборот, мы должны поблагодарить этого человека, потому что, несмотря на личные нападки на нее, «Грузинской мечте» не удалось испортить отношения между Грузией и Америкой. Как только мы избавимся от российской «Грузинской мечты», мы сразу же предоставим этим стратегическим партнерам большую перспективу, которой так отчаянно хотят граждане Грузии», — заявил Георгий Вашадзе





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