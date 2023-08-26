

Дмитрий Медведев похвалил власть Грузии, но раскритиковал президента

26.08.2023 18:03





По заявлению зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, сегодняшняя власть Грузии отличается прагматизмом. Об этом Медведев заявил в интервью RT.



«В политике всякое бывает, я недаром этот термин несколько раз использовал, очень важен прагматизм. У нас у всех есть эмоции, но эмоции при принятии решений нужно отставить в сторону. Вот нынешняя [политическая] генерация Грузии отличается прагматизмом, это невозможно не отметить. Поэтому у нас с ними развиваются отношения, поэтому мы разрешили въезд граждан Грузии в Россию без визы, поэтому самолеты стали летать», — заявил Медведев.



По его словам, в Грузии все еще «есть оголтелые, сумасшедшие, есть странные люди», однако они минимально влияют на политику страны.



«Вот нынешняя президентша Грузии — я не знаю, разговаривает ли она по-грузински, она француженка с итальянскими отсылками, которая категорически выступает против развития экономики своей страны. Но сейчас такие политики там не играют первой роли. Роль нынешнего президента, учитывая то, что Грузия — это парламентская республика, минимальна. Надеюсь, руководству Грузии хватит прагматизма признать реалии, в том числе существование Южной Осетии, и выстроить с ними отношения», - добавил он.





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