

Ботковели: Заявление Медведева мотивирует представителей властей делать еще больше российских заявлений

27.08.2023 14:48





Заявление Медведева мотивирует представителей властей делать еще больше российских заявлений, - об этом региональный секретарь «Единого национального движения» Георгий Ботковели заявил на брифинге.



По его словам, после заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева еще раз подтвердилось, что говорить в одном тоне, с одной мотивацией - общая цель «Российской мечты» и Кремля.



«Фактически, они пытаются раз и навсегда передать эту страну России и превратить ее в губернию. Заявление Медведева не согласовано, но оно мотивирует представителей властей делать еще больше российских заявлений... Медведев – обычный представитель Путина, но, возможно, Иванишвили сегодня даже больше является представителем Путина, чем Медведев.



Они складно повторяют послания, которые пишут в Кремле. Как Медведеву может понравиться проевропейский президент? Их цель — агрессия, захват всей территории, которая, по их мнению, должна принадлежать им. Сегодня 20% захвачено Россией. Любое заявление о поддержке президента или Европы, безусловно, неприемлемо.



После заявления Медведева еще раз подтвердилось, что говорить в одном тоне, с одной мотивацией – общая цель «Русской мечты» и Кремля. Власти оркестрированно делают то, что входит в цели Путина», — заявил Ботковели.



Для справки, по заявлению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, нынешнее руководство Грузии в целом отличается прагматизмом. Вместе с тем, как он отметил в интервью RT, президент Грузии - это француженка, категорически выступающая против развития экономики страны.





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