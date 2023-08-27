

Число неимущих семей в Грузии сократилось на 10,3% - Агентство

27.08.2023 15:19





Число неимущих семей в Грузии в период с 1 января по 1 августа 2023 года сократилось на 10,3% и составило 132,7 тысячи, говорится в материалах на сайте Агентства социального обслуживания.



Всего процент неимущих семей, живущих на пособие от государства, к 1 августа 2023 составил 16,7% от общего количества семей Грузии. При этом общее число граждан страны, живущих на грани нищеты, с 1 января по 1 августа 2023 года сократилось на 11,1% и составило около 470 тысяч человек.



Из общего числа неимущих граждан 181,4 тысячи – несовершеннолетние, при этом 48,5 тысячи – дети до 6 лет. Еще 85,2 тысячи человек, живущих на грани нищеты, – пенсионеры.



Наибольшее число бедных семей проживает в Тбилиси – 34,1 тысячи, в Квемо Картли – 19,7 тысячи, в Имерети – 14,9 тысячи. Меньше всего таких семей – в регионах Мцхета-Мтианети (3,1 тысячи) и в Самцхе-Джавахети (3,3 тысяч).



Тем временем в Тбилиси за чертой бедности живет каждая седьмая семья, в Шида-Картли, Самегрело - Земо Сванети, Гурии и в Квемо Картли – каждая шестая, а в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – каждая третья.





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