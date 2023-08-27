

Следственный комитет РФ подтвердил гибель Евгения Пригожина

27.08.2023 15:22





Следственный комитет России подтвердил гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ведомство заявило, что личности всех 10 погибших, включая троих членов экиапажа, при авиакатастрофе в Тверской области установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе.



Ранее сообщалось, что в списке пассажиров частного самолета, потерпевшего крушение 23 августа, числятся сам Пригожин и один из командиров ЧВК Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер».



Следствие пока не сообщало об основной версии авиакатастрофы. В телеграм-каналах и СМИ высказываются разные версии, вплоть до взрыва на борту или того, что самолет был сбит системами ПВО.



Кремль категорически отверг причастность российских властей к крушению самолета.



Частный самолет Embraer, которым пользовался Пригожин, выполнял маршрут из Москвы в Санкт-Петербург и потерпел крушение 23 августа. Спасатели нашли на месте катастрофы 10 тел.





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