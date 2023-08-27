

Кадагишвили: Не радуйтесь заявлениям Медведева, его заявления не определяют курс властей Грузии

27.08.2023 16:11





Не радуйтесь заявлениям Медведева. Заявления Медведева не определяют курс властей Грузии, - заявил председатель комитета парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили.



По его словам, Медведев и «Национальное движение» подпитывают друг друга и заявление Медведева – их повестка дня.



«Какова основная цель представителя России? Она заключается не в чтобы, похвалить власти, а в том, чтобы не допустить стабилизации ситуации в стране. Поэтому его высказывания всегда становятся спасательным кругом для нашей радикальной оппозиции, чтобы разжечь собственную пропаганду. Такова цель и этого конкретного заявления Медведева.



Медведев и «Национальное движение» питают друг друга, Грузия и ее продолжают развиваться по-своему.



Медведев и «Национальное движение» подпитывают друг друга, а Грузия и ее власть продолжают развиваться своим путем.



Не радуйтесь заявлениям Медведева. Заявления Медведева не определяют курс властей Грузии. Власти Грузии действуют прагматично, исходя из целей страны. Наша политика, включая восстановление единства, предполагает лишь следование по пути мира и развития. Этот путь развития станет окончательной предпосылкой для реинтеграции Абхазии и Цхинвали с Грузией.



Какие бы заявления ни делал Медведев, Грузия идет по пути развития, а не по пути войны и разрушения. Грузия проводит независимую политику и прежде всего не следует диктовке Медведева. Внимательно проанализируйте, что делали Медведев и прежнее правительство и что делает нынешняя власть. Заявления Медведева становятся живительными для оппозиции, еще одним средством идеологических спекуляций. Каких еще связи вы хотите, если заявление Медведева – их повестка дня? Повестка дня Грузии же совершенно иная», — заявил Кадагишвили.



Для справки, по заявлению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, нынешнее руководство Грузии в целом отличается прагматизмом. Вместе с тем, как он отметил в интервью RT, президент Грузии является француженкой, категорически выступающей против развития экономики страны.





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