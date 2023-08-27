

Раквиашвили: Медведев - весьма комичный персонаж российской политики

27.08.2023 18:23





Медведев - весьма комичный персонаж российской политики, и я не думаю, что все его заявления заслуживают внимания, - заявил журналистам депутат от партии «Гирчи» Сандро Раквиашвили.



По его словам, вообще, если «Грузинская мечта» будет чаще делать антиамериканские и антиевропейские заявления, «она заслужит похвалы еще много раз».



«Медведев - весьма комичный персонаж российской политики, и я не думаю, что все его заявления заслуживают внимания. Наверное, это тоже проходит на одном уровне с заявлениями пропагандистов. Естественно, плохо, когда твое правительство нравится врагу, пусть даже такому комическому персонажу, но, в конце концов, это не первое подобное заявление. Вообще, если «Грузинская мечта» будет чаще делать подобные антиамериканские и антиевропейские заявления или шаги, она заслужит похвалы еще много раз. Поэтому я думаю, что это конкретное заявление не имеет какой-то особой ценности, но в конечном итоге, вместе с другими заявлениями, оно еще раз указывает на то, что наша внешняя политика развивается не в верном направлении», - заявил Раквиашвили.



Для справки, по заявлению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, нынешнее руководство Грузии в целом отличается прагматизмом. Вместе с тем, как он отметил в интервью RT, президент Грузии является француженкой, категорически выступающей против развития экономики страны.





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