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Саакашвили: Если где-то более всего и ощущается крайне тяжелое положение нашего народа, так это действительно Гурия
27.08.2023 18:34
Если где-то более всего и ощущается крайне тяжелое положение нашего народа, так это действительно Гурия. Здесь лучше всего видно, как Иванишвили не волнует грузинский народ! – об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в соцсети.
Как отмечает Саакашвили, он верит, что Гурия вновь сыграет ту особую роль в строительстве грузинского государства, которую она играла со времен Первой демократической республики.
«Спасибо митрополиту Шемокмедскому Иосебу за благословение и привет!
Софо Джапаридзе встретилась с удивительными людьми в Озургети и Ланчхути и передала мне их письма! Если где-то более всего и ощущается крайне тяжелое положение нашего народа, так это действительно Гурия. Пустые села, поля, превратившиеся в леса, и каждый второй житель в эмиграции – здесь лучше всего видно, как Иванишвили не волнует грузинский народ!
Но я хочу сказать своим гурийцам: совсем скоро все это закончится, и я верю, что Гурия вновь сыграет ту особую роль в строительстве грузинского государства, которую она играла со времен Первой демократической республики!» - пишет Саакашвили.
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