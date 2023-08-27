

Саакашвили: Если где-то более всего и ощущается крайне тяжелое положение нашего народа, так это действительно Гурия

27.08.2023 18:34





Если где-то более всего и ощущается крайне тяжелое положение нашего народа, так это действительно Гурия. Здесь лучше всего видно, как Иванишвили не волнует грузинский народ! – об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в соцсети.



Как отмечает Саакашвили, он верит, что Гурия вновь сыграет ту особую роль в строительстве грузинского государства, которую она играла со времен Первой демократической республики.



«Спасибо митрополиту Шемокмедскому Иосебу за благословение и привет!



Софо Джапаридзе встретилась с удивительными людьми в Озургети и Ланчхути и передала мне их письма! Если где-то более всего и ощущается крайне тяжелое положение нашего народа, так это действительно Гурия. Пустые села, поля, превратившиеся в леса, и каждый второй житель в эмиграции – здесь лучше всего видно, как Иванишвили не волнует грузинский народ!



Но я хочу сказать своим гурийцам: совсем скоро все это закончится, и я верю, что Гурия вновь сыграет ту особую роль в строительстве грузинского государства, которую она играла со времен Первой демократической республики!» - пишет Саакашвили.





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