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Граждан Украины, находившихся в буферной зоне пограничного пункта Ларс, впустили на территорию Грузии
28.08.2023 10:38
Граждан Украины, находившихся в буферной зоне пограничного пункта Ларс, впустили на территорию Грузии. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.
«Как известно, грузинская сторона немедленно проинформировала миссию Украины в Грузии относительно граждан Украины, находившихся у границы Грузии, которая пояснила, что для решения вопроса с украинской стороны необходимы соответствующие длительные процедуры.
Грузинская сторона все это время ожидала со стороны Украины соответствующего решения.
Учитывая то, что состояние здоровья одного из находившихся у границы граждан Украины осложнилось, грузинская сторона приняла решение пропустить их на территорию Грузии, уже здесь они будут ожидать завершения соответствующих процедур», - говорится в заявлении МИД.
Для справки, по информации, распространившейся в СМИ, с 17 августа у пограничного поста Ларс находились 6 граждан Украины.
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