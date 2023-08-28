

Граждан Украины, находившихся в буферной зоне пограничного пункта Ларс, впустили на территорию Грузии

28.08.2023 10:38





Граждан Украины, находившихся в буферной зоне пограничного пункта Ларс, впустили на территорию Грузии. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.



«Как известно, грузинская сторона немедленно проинформировала миссию Украины в Грузии относительно граждан Украины, находившихся у границы Грузии, которая пояснила, что для решения вопроса с украинской стороны необходимы соответствующие длительные процедуры.



Грузинская сторона все это время ожидала со стороны Украины соответствующего решения.



Учитывая то, что состояние здоровья одного из находившихся у границы граждан Украины осложнилось, грузинская сторона приняла решение пропустить их на территорию Грузии, уже здесь они будут ожидать завершения соответствующих процедур», - говорится в заявлении МИД.



Для справки, по информации, распространившейся в СМИ, с 17 августа у пограничного поста Ларс находились 6 граждан Украины.





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