

Зеленский: Победа Украины будет способствовать восстановлению территориальной целостности Грузии и Молдовы

28.08.2023 12:48





«Я уверен, что победа Украины будет способствовать восстановлению территориальной целостности Грузии и Молдовы», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинскому каналу.



«Я считаю, что победа Украины поставит точку. Я очень рад за народы этих государств, это будет вопрос не только Беларуси, но и Молдовы и Грузии.



Уверен, победа Украины даст возможность политическому решению демократий, возвращению целостности этих государств, включая Беларусь, целостность – Грузии и Молдовы», — заявил Зеленский и отметил, что военного решения для восстановления территориальной целостности не потребуется.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





