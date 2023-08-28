|
|
|
Зеленский: Победа Украины будет способствовать восстановлению территориальной целостности Грузии и Молдовы
28.08.2023 12:48
«Я уверен, что победа Украины будет способствовать восстановлению территориальной целостности Грузии и Молдовы», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинскому каналу.
«Я считаю, что победа Украины поставит точку. Я очень рад за народы этих государств, это будет вопрос не только Беларуси, но и Молдовы и Грузии.
Уверен, победа Украины даст возможность политическому решению демократий, возвращению целостности этих государств, включая Беларусь, целостность – Грузии и Молдовы», — заявил Зеленский и отметил, что военного решения для восстановления территориальной целостности не потребуется.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна