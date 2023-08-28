

Деканоидзе: Заявления Медведева связываю с выборами, для России важно, чтобы «Грузинская мечта» осталась у власти

28.08.2023 14:28





Заявления Медведева я связываю с выборами - для России очень важно, чтобы это правительство осталось у власти. Я уверена, перед выборами как наша власть, так и Кремль используют много таких угроз, - об этом заявила депутат от политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе.



Как она отметила, Россия хочет еще более широкой экспансии в Грузии.



«Это амбиция Кремля, чтобы после ежедневного поражения в Украине у него была формула успеха, это должна быть более широкая экспансия в результате использования мягкой силы в Грузии и Молдове. Мы видим, как Россия пыталась в Молдове, и видим, как она пытается в Грузии. Жаль, что расширить мягкую силу в Грузии России помогает власть Грузии. Думаю, что угрозы Медведева, Путина, Кремля связаны с тем, что они хотят, чтобы мягкая сила была более эффективной в Грузии, и так и есть после того как во власти Иванишвили и «Грузинская мечта». Особенно я это связываю с выборами, вы знаете, что до выборов остался один год. Для России очень важно, чтобы это правительство осталось у власти, что практически невозможно. Я уверена, что перед выборами как наша власть, так и Кремль используют много таких угроз экспансии», - сказала Деканоидзе.



Для информации, по заявлению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, сегодняшняя власть Грузии отличается прагматизмом, поэтому «отношения с ними развиваются».



Медведев также говорил о грузинской культуре и заявил, что грузинская культура воспринимается в мире как часть российской культуры.



«Если в интернете посмотрите шашлык или что-то такое, то в большинстве стран это воспринимается не как часть кавказской кухни, а как часть общероссийской кухни», - сказал он.





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