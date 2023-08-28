

Майя Санду: Украине нужно больше поддержки

28.08.2023 16:28





По заявлению президента Молдовы Майи Санду, Украине нужно больше поддержки, и все должны понимать, что если Украине не помочь, то Россия не остановится в Украине или Молдове.



В интервью CNN президент Молдовы выразила надежду, что Украина вскоре получит большую поддержку, чтобы страна смогла вернуть себе свои территории и «мы увидели конец этой безумной войны».



Напомним, сегодня Молдова отмечает 32-ю годовщину своей независимости. Страна граничит с Украиной и имеет серьезную напряженность с Россией, особенно в связи с территорией пророссийского сепаратистского Приднестровья, где размещены российские войска.





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