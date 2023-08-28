

Бывшего детского омбудсмена РФ Павла Астахова не впустили в Грузию

28.08.2023 16:29





Бывшему детскому омбудсмену России Павлу Астахову не разрешили въехать в Грузию. Об этом он написал в своем Telegram-канале, назвав произошедшее «провокацией грузинских пограничников».



Как говорит Астахов, он находился в Армении на съемках телеканала РПЦ «Спас» и собирался поехать в Турцию через Грузию.



«Из-за провокации грузинских пограничников на Армяно-Грузинской границе при переезде нашей съемочной группы Телеканала СПАС к горе Арарат нам пришлось сделать «крюк» в 4200 км! чтобы вновь соединиться всей съемочной группе. Слава Богу, мы снова вместе и продолжаем съемки фильма «Всемирный потоп. В поисках Ковчега Спасения». Сейчас идут самые сложные съемки- восхождение на гору Арарат. Жаль, что политические амбиции представители братского народа поставили даже выше Библейской истории. Но Господь всё и всех расставит по местам», — написал Астахов.



Как сообщил руководитель телеканала «Спас» Борис Корчевников, Астахова ждал на границе на шесть часов.



В 2009–2016 годах Астахов был Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка. Он покинул свой пост, после того, после трагедии на Сямозере в Карелии, где погибли 14 детей. Детский омбудсмен Павел Астахов во время посещения детей, выживших при крушении лодок на Сямозере в Карелии, задал одной из девочек вопрос: «Как поплавали?», пишет «The Insider».



С 2015 года Астахов внесен в санкционный список Украины.





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