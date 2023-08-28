

Шарль Мишель: Евросоюз должен быть готов принять новых членов к 2030 году

28.08.2023 17:35





«Евросоюз должен быть готов принять новых членов к 2030 году», — заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.



«Теперь мы должны рассматривать расширение как одну из главных задач как для ЕС, так и для его будущих государств-членов. Это амбициозно, но необходимо. Это показывает, что мы настроены серьезно. Окно возможностей открыто, мы должны им воспользоваться», — заявил Шарль Мишель.



Как сообщает Financial Times, лидеры ЕС проведут первую дискуссию на эту тему в начале октября в испанской Гранаде. По сообщениям СМИ, Украина требует от Евросоюза начать официальный процесс вступления до конца года.



СМИ сообщают, что Брюссель объявил Украину, Молдову и Албанию странами-кандидатами и начал внутренние дебаты о том, как могут быть приняты восемь новых членов.







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