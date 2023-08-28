

Шарль Мишель: Расширение Евросоюза больше не мечта

28.08.2023 21:31





По заявлению президента Европейского совета Шарля Мишеля, возможное расширение Евросоюза произойдет к 2030 году. «Расширение Евросоюза больше не мечта», - заявил он на международном стратегическом форуме в городе Блед в Словении.



«В июне прошлого года мы предоставили Украине и Молдове статус кандидата (для членства в ЕС). Такой же статус ожидает Грузию, когда она предпримет необходимые шаги. Так что, теперь расширение - больше не мечта. Время двигаться вперед», - отметил Мишель.



По его словам, процесс расширения будет «трудным, а иногда болезненным» как для будущих стран-членов, так и для Евросоюза.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





