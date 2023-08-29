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Вашадзе: Место Грузии в Евросоюзе определено


29.08.2023   10:51


Это беспрецедентное заявление со стороны Шарля Мишеля, место Грузии в Евросоюзе определено, - так откликнулся лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе на заявление президента Европейского совета Шарля Мишеля.

По словам Георгия Вашадзе, «Грузинская мечта» не сможет помешать присоединению Грузии к большой семье Евросоюза.

«Это консенсус среди европейских лидеров. Что самое главное, это конкретный срок – мы можем получить не только статус кандидата, но и полноправное членство самое позднее, в 2030 году. Все зависит от нас. Сегодня же всему этому мешает «Грузинская мечта», и в этом заявлении говорится это. Фактически Грузия отдалена от процесса интеграции из-за «Грузинской мечты».

У нас есть конкретные задачи: меняем власть, осуществляем все реформы, необходимые для того, чтобы Грузия стала членом ЕС, и мы становимся членом ЕС, а это означает экономическое развитие, благополучие, создание рабочих мест, возвращение эмигрантов, сильное село, сильный город, крепкие семьи в Грузии. Все зависит от нас, никакая «Грузинская мечта» не сможет помешать присоединению Грузии к большой семье Евросоюза», - заявил Георгий Вашадзе.

По заявлению президента Европейского совета Шарля Мишеля, возможное расширение Евросоюза произойдет к 2030 году. «Расширение Евросоюза больше не мечта», - заявил он на международном стратегическом форуме в городе Блед в Словении.

«В июне прошлого года мы предоставили Украине и Молдове статус кандидата (для членства в ЕС). Такой же статус ожидает Грузию, когда она предпримет необходимые шаги. Так что, теперь расширение - больше не мечта. Время двигаться вперед», - отметил Мишель.


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