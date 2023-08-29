

Усупашвили: Все в демократическом мире согласны с тем, что место Грузии

29.08.2023 11:52





«Мы должны продолжать двигаться в сторону Европы и должны быть готовы к тому моменту, когда мы сможем предпринять конкретные шаги, это обязательно произойдет», — заявил член «Лело» Давид Усупашвили.



По словам Усупашвили, место Грузии – в Европе.



«Последнее заявление большого друга Грузии Шарля Мишеля еще раз говорит о том, что все в демократическом мире согласны с тем, что место Грузии – в Европе, в Европейском Союзе, в будущем европейских стандартов.



Единственный, кто в этом сомневается и сопротивляется, – это потерявшаяся «Грузинская мечта». Когда у Грузии появилась эта уникальная возможность, их безрассудная политика серьезно препятствовала нашему прогрессу, и мы не смогли получить статус кандидата, но Европа и Евросоюз совершенно однозначно говорят нам, что они готовы видеть Грузию в этой большой семье с точки зрения безопасности, благополучия, свободы и всего хорошего, о чем бы не мечтал гражданин Грузии.



«Грузинская мечта» боится этого, потому что боится свободы и свободного гражданина, потому что Европа стоит на свободном гражданине, а не на каких-то мессиях и спасителях. Мы должны продолжать двигаться в сторону Европы и должны быть готовы к тому моменту, когда мы сможем предпринять конкретные шаги, это обязательно произойдет», — заявил Усупашвили.



Президент Европейского совета Шарль Мишель, выступая на стратегическом форуме в Словении, сказал: Наша позиция – начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, я также ожидаю, что вопрос Боснии и Герцеговины и Грузии также вернется за стол переговоров







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